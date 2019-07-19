Naylon poşet tarzı
VAR Odası’nın ilk kırmızı kartı, Duygu Bal’a geldi... Uzak durulması gereken transparan trendini tepeden tırnağa inceleyelim.
Yukarıdan başlayalım. Sade bir saç modeli, basit bir tişört, klasik LV çanta... Voleybolcu Duygu Bal, sportif tarzını saçaklı/taşlı bir küpeyle hareketlendirmiş. Buraya kadar tamam.
Ortaya gelindiğinde; jean şortun, brode tül perdeyle bütünleştiği enteresan bir pantolon karşılıyor bizleri...
Ve büyük finalde, ayak parmaklarını kapana kısılmış gibi gösteren transparan Stella McCartney sneaker’lar...
Naylon poşete gönderme yapan ayakkabı modelinden bizi selamlayan pembe tırnaklar ise altın vuruşu yapıyor.
Kim Kardashian bile transparan bot giymekten vazgeçmişken, hem pantolonda hem de ayakkabıda bu trendi yaşatma çabası neden?
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