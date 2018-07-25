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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
25.07.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Müzik ruhumu tedavi ediyor

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Müzik ruhumu tedavi ediyor

Zeynep Mansur, yeni şarkısı “Tesadüfen”i dijital platformlar üzerinden sevenlerine ulaştırdı. Çok uzun zaman bu single üzerinde çalıştığını söyleyen Mansur, “Her ayrıntısıyla bizzat ilgilendiğim bir iş olduğundan, çok sevilmesi tek dileğim” diyor.

◊ Yeni single’ınız hayırlı olsun. Öncelikle biraz bu çalışmadan bahseder misiniz?

- Her yeni başlangıç gibi çok heyecanlıyım. Üzerinde çok çalıştığım, her ayrıntısıyla bizzat ilgilendiğim bir iş olduğundan “çok sevilmesi” tek dileğim. Söz-müzik Soner Çınar’a, düzenleme Murat Yeter’e ait. Daha ilk dinlediğimde bende güzel duygular uyandırdı. Tekerleme gibi de bir nakaratı var. Özellikle çocukların sevebileceğini düşündüm.

◊ Çocukları çok sevdiğinizi ve hayatınızda önceliğiniz olduğunu biliyorum. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

- Nereden başlasam bilemiyorum. Dünyadaki en büyük sorumluluk, çocuk sahibi olmak. Öyle kafanıza göre anne-baba olmamalısınız. Günümüzde çoğu insan sırf toplum kuralları gereği anne-baba oluyor. Çocuk, bir eşya değil, ona gerekli ehemmiyeti veremeyecek insanlar anne-baba olmamalı.

En ufak örneği vereyim: Her yerde hamile olduğu halde sigara içen insanlar görüyorum. Bir de “Doktor günde iki taneye izin verdi” demiyorlar mı, çıldırıyorum! Sen daha doğmamış çocuğunun sağlığını bile düşünmüyorsan, bu bencillikteysen, bence zaten anne olmamalısın. Hamilelerin ellerinde sigara görünce, alıp yere atmak istiyorum. Bu konudaki duyarsızlıklara tahammül edemiyorum. Ayrıca, sigaradan nefret ediyorum. Hayatım boyunca hiç içmedim. İçenlere de saygı duymuyorum; hem kendini, hem çevresini göz göre göre zehirleyen bir insana saygı duymak çok zor...

◊ Yine yeni single’a dönmek istiyorum. Klip çok önceden çekildi bildiğim kadarıyla... Nasıl bir çalışma oldu?

- Klip Silivri’deki bir taş ocağında çekildi. Toplam 15 saat sürdü. Yönetmenliğini Erdi Sevinç yaptı. Fotoğrafları da Hollanda’dan gelen fotoğraf sanatçısı Jerry Stolwijk çekti. Yorucu ancak çok keyifli bir çekimdi. Klipte özellikle hulahop çevirdiğim sahnede epey eğlendik.

◊ Ölçülü bir seksapalite var fotoğraflarda ve klipte. Dengeyi nasıl sağladınız?

- Styling konusunda uzun yıllar profesyonellerle çalıştım. Hep bir şeyler eksik oluyordu. Bu kez “Bunu da ben yapacağım; kimseye teslim olmak istemiyorum” dedim ve styling’i de kendim yaptım. Yorucu ancak çok keyifliydi. Güzel yorumlar aldım. Sonuçtan memnunum.

◊ Müzik sizin için ne ifade ediyor?

- Her gün o kadar korkunç olaylar yaşanıyor ki... Hayvanlara yapılan işkenceler, çocuk tecavüzleri, kadına şiddet... Gazeteyi açıp, bu haberlerden birine rastlamadığımız gün yok neredeyse. Psikolojimi sağlam tutmak için kendimi bir süredir bu haberlerden uzak tutmaya çalışıyorum. İşte o noktada sığındığım tek liman müzik oluyor. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Müzik ruhumu tedavi ediyor. Herkese de tavsiye ederim.

Müzik ruhumu tedavi ediyor

“BiR BENiMLE Mi DEĞiŞECEK BU DÜNYA” DEMEYiN

◊ Çevre konusunda da duyarlısınız. Sevenlerinize bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?
- İnsanların sebep olduğu ve tüm canlılara zarar veren çevre kirliliği konusunda önerim; herkes kapısının önünü süpürerek işe başlasın. Yani herkes bireysel olarak üzerine düşeni yapsın. Ben markete giderken evden bez çanta götürüyorum mesela. Mümkün olduğunca poşet kullanmamaya çalışıyorum. Bir poşet deyip geçmeyin, çözülüp dünyada yok olması bin yılı buluyor. Dolayısıyla bireysel hareketler çok önemli. “Bir benimle mi değişecek bu dünya?” dememeliyiz. Bu dünya hepimizin...

TARKAN VE KIVANÇ TATLITUĞ DIŞINDA STAR YOK

◊ Size göre “starlık” nedir?
- Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi bir star olmak çok kolay şey değil. Çok çok uzun bir yol bu... Hem çok başarılı işler yapmak hem de o star ışığını taşımak herkese kısmet olmuyor çünkü... Star dediğiniz de ancak 20-25 yılda bir geliyor. Son dönemde bence yalnızca iki yeni star çıktı; Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ...

 

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