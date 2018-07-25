Müzik ruhumu tedavi ediyor

◊ Yeni single’ınız hayırlı olsun. Öncelikle biraz bu çalışmadan bahseder misiniz?

- Her yeni başlangıç gibi çok heyecanlıyım. Üzerinde çok çalıştığım, her ayrıntısıyla bizzat ilgilendiğim bir iş olduğundan “çok sevilmesi” tek dileğim. Söz-müzik Soner Çınar’a, düzenleme Murat Yeter’e ait. Daha ilk dinlediğimde bende güzel duygular uyandırdı. Tekerleme gibi de bir nakaratı var. Özellikle çocukların sevebileceğini düşündüm.

◊ Çocukları çok sevdiğinizi ve hayatınızda önceliğiniz olduğunu biliyorum. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

- Nereden başlasam bilemiyorum. Dünyadaki en büyük sorumluluk, çocuk sahibi olmak. Öyle kafanıza göre anne-baba olmamalısınız. Günümüzde çoğu insan sırf toplum kuralları gereği anne-baba oluyor. Çocuk, bir eşya değil, ona gerekli ehemmiyeti veremeyecek insanlar anne-baba olmamalı.

En ufak örneği vereyim: Her yerde hamile olduğu halde sigara içen insanlar görüyorum. Bir de “Doktor günde iki taneye izin verdi” demiyorlar mı, çıldırıyorum! Sen daha doğmamış çocuğunun sağlığını bile düşünmüyorsan, bu bencillikteysen, bence zaten anne olmamalısın. Hamilelerin ellerinde sigara görünce, alıp yere atmak istiyorum. Bu konudaki duyarsızlıklara tahammül edemiyorum. Ayrıca, sigaradan nefret ediyorum. Hayatım boyunca hiç içmedim. İçenlere de saygı duymuyorum; hem kendini, hem çevresini göz göre göre zehirleyen bir insana saygı duymak çok zor...

◊ Yine yeni single’a dönmek istiyorum. Klip çok önceden çekildi bildiğim kadarıyla... Nasıl bir çalışma oldu?

- Klip Silivri’deki bir taş ocağında çekildi. Toplam 15 saat sürdü. Yönetmenliğini Erdi Sevinç yaptı. Fotoğrafları da Hollanda’dan gelen fotoğraf sanatçısı Jerry Stolwijk çekti. Yorucu ancak çok keyifli bir çekimdi. Klipte özellikle hulahop çevirdiğim sahnede epey eğlendik.

◊ Ölçülü bir seksapalite var fotoğraflarda ve klipte. Dengeyi nasıl sağladınız?

- Styling konusunda uzun yıllar profesyonellerle çalıştım. Hep bir şeyler eksik oluyordu. Bu kez “Bunu da ben yapacağım; kimseye teslim olmak istemiyorum” dedim ve styling’i de kendim yaptım. Yorucu ancak çok keyifliydi. Güzel yorumlar aldım. Sonuçtan memnunum.

◊ Müzik sizin için ne ifade ediyor?

- Her gün o kadar korkunç olaylar yaşanıyor ki... Hayvanlara yapılan işkenceler, çocuk tecavüzleri, kadına şiddet... Gazeteyi açıp, bu haberlerden birine rastlamadığımız gün yok neredeyse. Psikolojimi sağlam tutmak için kendimi bir süredir bu haberlerden uzak tutmaya çalışıyorum. İşte o noktada sığındığım tek liman müzik oluyor. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Müzik ruhumu tedavi ediyor. Herkese de tavsiye ederim.



“BiR BENiMLE Mi DEĞiŞECEK BU DÜNYA” DEMEYiN

◊ Çevre konusunda da duyarlısınız. Sevenlerinize bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz?

- İnsanların sebep olduğu ve tüm canlılara zarar veren çevre kirliliği konusunda önerim; herkes kapısının önünü süpürerek işe başlasın. Yani herkes bireysel olarak üzerine düşeni yapsın. Ben markete giderken evden bez çanta götürüyorum mesela. Mümkün olduğunca poşet kullanmamaya çalışıyorum. Bir poşet deyip geçmeyin, çözülüp dünyada yok olması bin yılı buluyor. Dolayısıyla bireysel hareketler çok önemli. “Bir benimle mi değişecek bu dünya?” dememeliyiz. Bu dünya hepimizin...

TARKAN VE KIVANÇ TATLITUĞ DIŞINDA STAR YOK

◊ Size göre “starlık” nedir?

- Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi bir star olmak çok kolay şey değil. Çok çok uzun bir yol bu... Hem çok başarılı işler yapmak hem de o star ışığını taşımak herkese kısmet olmuyor çünkü... Star dediğiniz de ancak 20-25 yılda bir geliyor. Son dönemde bence yalnızca iki yeni star çıktı; Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ...