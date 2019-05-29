Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?
Emina Jahovic'le 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, bir süredir Melis Sütşurup ile birliktelik yaşıyor. İkili, sosyal medya hesaplarından da romantik paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle Mustafa Sandal’ın hayranları Melis Sütşurup’un hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki, Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?
Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.
Daha önce hesabından paylaştığı video ile yeni bir aşka yelken açtığını takipçilerine müjdeleyen Mustafa Sandal şu açıklamayı yapmıştı: "Takipçilerime söz verdiğim için Melis'i ilk kez onlarla tanıştırdım. Şu anda yeni başlayan bir ilişki. Hayırlısı olsun, yolu güzel olsun. İnsanlar birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve biz o güzel aşamadayız." şeklinde konuştu.
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