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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraf: Levent KULU
14.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık!

Oyunculuğa “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle adım atan Melis Sezen, şu sıralar “Dünya Hali” ile seyirci karşısında. Bu filmle birlikte adı rol arkadaşı Murat Dalkılıç ile anılmaya başlanan Sezen, dedikodulara tepkili: “Murat’la aramızda hiçbir şey yok.”

◊ “Dünya Hali” ile seyirci karşısına çıktınız... Nasıl bir film oldu?

- Bir romantik komedi. Çok tatlı bir iş olduğuna inanıyorum, sıcacık bir enerjisi var. Yüzünüzde tebessümle izleyeceğiniz, yer yer gülüp yer yer duygulanacağınız bir film. Filofobi konusunu işliyor.

◊ O nedir?

- Âşık olma korkusu bu... Gizem, yani benim canlandırdığım karakter, dergide çalışan ve enerjisi hayli yüksek bir kız. Bir gün filofobik biriyle röportaj yapması gerekiyor. Serdar ise Gizem’e platonik şekilde âşık ve onunla iletişime geçebilmek için filofobikmiş gibi davranıyor. Sonrasında olanlar oluyor.

◊ Senaryoyu okur okumaz “tamam” dediğiniz bir iş miydi?

- Senaryoyu ilk okuduğumda heyecanlandım çünkü ilk defa böyle bir karakter canlandı-racaktım. Hayata pozitif bakan, içinde kıskançlık veya fesatlık olmayan, enerjisi yüksek bir kız Gizem, o yüzden çok sevdim. Dergide çalışıyor fakat asıl hayali gazeteci olmak. İdealist bir kız.

◊ Başrolü Murat Dalkılıç’la paylaştınız? Enerjiniz tuttu mu? Nasıl bir ikili oldunuz sizce?

- Çok keyifliydi onunla çalışmak. Partner uyumu tabii ki çok önemli ve bizim de iyi bir enerji yakaladığımıza inanıyorum, o yüzden çok mutluyum.

◊ Murat Dalkılıç ile ilgili aşk dedikodularına ne diyorsunuz peki? Aslı var mıdır bu iddianın?

- Çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık, bizim hakkımızda da böyle bir şey yazıldı. Fakat Murat da ben de gerekli açıklamayı yaptık zaten, bizim aramızda hiçbir şey yok.

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık
TAM BİR TIM BURTON HAYRANIYIM

◊ Bundan sonrası için yol haritası belirlediniz mi kendinize? Var mı yeni projeler?

- 7 Aralık’ta “Bizim İçin Şampiyon” filmimiz çıkacak, çok heyecanlıyım. Mahsun Kırmızıgül’ün “Mucize 2” filminde rol aldım, onun da vizyon tarihi 1 Mart. O filmde de o kadar değerli isimlerle çalıştım ki, böyle bir ekipte yer aldığım için çok mutluyum. Seyirciyle buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Dizi derseniz, şu an rol aldığım bir dizi yok ama okuduğum projeler var. Elbet iyi bir kadroyla seveceğim bir işte yer alırım.

◊ Oynamayı çok istediğiniz, size yakışacağını düşündüğünüz belli bir karakter var mı aklınızda?

- Rol olarak kısıtlamıyorum da ben tam bir Tim Burton hayranıyım. Yaptığı her işe, yarattığı bütün karakterlere bayılıyorum. Onunla çalışabilmeyi çok isterim, bu en büyük hayallerimden biri!

Onun dışında, sınırlarımı zorlayacak bir iş hayal ediyorum. Özellikle dansla ilgili bir film gelse, mükemmel olur benim için. “Black Swan” gibi mesela... Oyunculuk ve dans en büyük iki tutkum ve bu iki tutkuyu birleştirecek bir iş yapabilmeyi çok isterim.

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık
EN KÖTÜ OLDUĞUM KONU EV iŞLERi

◊ Ev işleriyle aranız nasıl?
- Ev işleri en kötü olduğum konu diyebilirim. Hiçbir şekilde yatkınlığım yok. Mutfağa da yeni yeni giriyorum. Kahvaltı hazırlıyor, makarna yapabiliyorum, bunlar dışında pek becerikli olduğum söylenemez. Çalışıyorsam sette, set olmadığı zaman okulda ya da yeni projeler peşinde koşturuyor olurum. Eğer tamamen boş bir günümse güne güzel bir kahvaltıyla başlar, sonra Türk kahvemi içer, kitap okurum, arkadaşlarımla buluşurum, film izlerim ve dans ederim.

◊ Medya ve görsel sanatlar okuyorsunuz değil mi?
- Evet, daha mezun olmadım. Meslek olarak önceliğim her zaman oyunculuk fakat bölümümü de seviyorum. Film analizi, yönetmenlik dersleri alıyorum, ileride bu alanlarda da kendimi deneyebilirim.

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık
Melis Sezen, “Dünya Hali”nde Murat Dalkılıç ve Serenay Aktaş ile başrolleri paylaştı.
Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık

Murat Dalkılıç ile çoğu oyuncunun yaşadığını yaşadık

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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