Murat Boz mumya oldu

Madame Tussauds İstanbul’da gerçekleşen tanıtımda, mumya figürüyle yan yana gelen Murat Boz duygularını “İnanılmaz başarılı bir figür olmuş. Ben buradan izninizle Madame Tussauds yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üzerinde çok çalıştılar. Bu işin uzmanı gerçekten Madame Tussauds. Benzerlik karşısında şoktayım. Yüz yüzeyken insan kendini bir garip hissediyor. Figürümün üzerinde yer alan giysiler de benim bir konserimde giydiğim kostümdür. Her yere yanımda birlikte götürsem mi diyorum. Hastalandığımda benim yerime konsere bile çıkabilir ”şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Murat Boz TEV’e yaptığı bağışla ilgili gelen sorulara ise “Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ama ben bir öğretmen çocuğuyum; burslu okudum; zorluk nedir biliyorum” dedi.

Figürle ilgili Murat Boz’un annesi Ayşe Nedret Boz “Değişik bir duygu anlatamıyorum şu anda ama Murat iki tane oldu. İnanılmaz; aynısını yapmışlar.” yorumunda bulunurken abisi Ali Boz “Murat ten renginden bakışlarına bana göre bu.” dedi.

Tanıtımda söz alan Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise Madame Tussuads İstanbul’un koleksiyonuna eklenen Murat Boz’un figürü için şunları söyledi. “Bunca zamandır figür yapıyoruz. Her iki kardeş için de şunu söyleyebilirim. Hayatımda gördüğüm en mütevazı, iyi eğitimli ve içten insanlar. Kendileri ile çalışma son derece keyifliydi. Bugün burada Murat Boz’un figürünü Madame Tussauds’nun koleksiyonuna katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

YAPIMI BİR YIL SÜRDÜ





Murat Boz’un figür yapımına, 2017 yılının Eylül ayında basının da katılımıyla gerçekleştirilen ölçü alımıyla başlandı. Detaylı ölçü alımı sırasında sanatçının saç, göz, ten ve diş rengi gibi referansları belirlendi; giyeceği kostüm ve aksesuarlar seçildi. Kostümler için Murat Boz’un stil danışmanı, saç için saç tasarımcısının önerileri ve desteğiyle çalışıldı. 250 farklı ölçünün alındığı yaklaşık 3 saat süren ölçü alımının tamamlanmasının ardından figür yapımı, Londra’daki Madame Tussauds stüdyosunda bir yılı aşkın süre devam etti. Balmumu figür; sanatçının saçına en yakın olan gerçek saç telleri, kirpik ve kaşların tek tek ekilmesi; dişçilikte kullanılan malzemelerle prototipi alınarak hazırlanan diş yapım süreci; pek çok farklı tonlama aşamasıyla belirlenen doğru ten renginin yağlı boya ile uygulanması gibi titiz ve uzun saatler alan ayrıntılı çalışmalarla tamamlandı. Madame Tussauds stüdyo ekibi her süreçte sanatçının onayı ile ilerledi. Figürün yapımı yaklaşık 1 yıl sürdü.

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