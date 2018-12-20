Murat Başoğlu'ndan takipçisine küfür!
Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan sunucu Murat Başoğlu, sosyal medyadan kendisine "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" diyen takipçisine küfretti.
Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da 1.5 yıl önce bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile görüntüleri ortaya çıkmış ve skandal fotoğrlar aylarca konuşulmuştu.
Skandalın ardından Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti. Ancak Hande Bermek ile Murat Başoğlu aynı evde yaşamaya devam etmişti.
Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.
TAKİPÇİSİNE KÜFRETTİ
Murat Başoğlu geçen gün sosyal medya hesabından kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçisine sert çıktı.
Murat Başoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü.
Bir takipçisinin "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu çileden çıktı.
Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle