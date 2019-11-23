Müfit Can Saçıntı: Mal varlığımı araştıran olmuş, bulursa bana da haber versin
Mandıra Filozofu, Yaşamak Güzel Şey, Babamın Ceketi gibi filmleriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ile Twitter takipçileri arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Google'da mal varlığı ile ilgili bir arama olduğunu fark eden Saçıntı, bunu Twitter'da paylaştı. Saçıntı "Benim mal varlığımı da araştıran olmuş. Burdan kendilerine sesleniyorum: Bulurlarsa bana da haber versinler. Kırışalım" notunu yazdı.
Takipçilerinden bu paylaşıma esprili yorumlar yağdı.
Bir takipçisi "Gizli mood'da arama yaptığına göre kesin bir şeyler gizliyorsun" derken bir başkası "Sizin zayıf tarafınızı bulmaya çalışan bir kitle bu" yorumunu yaptı.
Çok sayıda takipçisi de Saçıntı'ya "Senin gönlün zengin abi" ya da "Adamlığın en büyük servetin değil mi?" yorumlarını yazdı.
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