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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Babaya veda! Ünlü yönetmenin büyük acısı

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Babaya veda! Ünlü yönetmenin büyük acısı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı (74) Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli astsubay Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Saçıntı’nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Saçıntı’nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saçıntı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Babaya veda Ünlü yönetmenin büyük acısı

Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. 'Babamın Ceketi' filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz” mesajı yayınlamıştı.

Cenazeye ünlü yönetmen Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı.

Babaya veda Ünlü yönetmenin büyük acısı

Babaya veda Ünlü yönetmenin büyük acısı


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