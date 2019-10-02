Miss Turkey’in 11 numaralı finalisti Nazlı Can Çetin kimdir, kaç yaşında?
Nazlı Can Çetin, Miss Turkey 2019’un finalistlerinden biri oldu. Büyük finale kadar kalmayı başaran Nazlı Can Çetin, 11 numarayla Miss Turkey 2019 jürilerinin karşısına çıkacak. Peki, Miss Turkey’in 11 numaralı finalisti Nazlı Can Çetin kimdir?
Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele edecek 20 finalist geçtiğimiz günlerde belli oldu, bu isimlerden biri de Nazlı Can Çetin oldu. Yarışmanın takipçileri şimdiden Nazlı Can Çetin'in hayatına ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Nazlı Can Çetin kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
11 numarayla yarışacak olan Miss Turkey güzeli, 1.76 boyunca ve 19 yaşında. Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle