Minik kalplere umut olacak
Geçen yıl aramızdan ayrılan Kelebek yazarı Ayşe Aral anısına bir müzikal sahnelendi. Geceden elde edilen gelirle Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde yer alan 25 yataklı çocuk kalp cerrahi bölümü yenilenecek.
“Yetiş Ayşe” adlı yardım platformuyla ihtiyaç sahiplerine el uzatan Ayşe Aral, vefatından önce Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin çocuk kalp polikliniğinin yenilenmesi için yardım toplamak istemiş, ancak bu projesi yarım kalmıştı. Aral’ın üyesi olduğu İstanbul Avrupa Inner Wheel Kulübü, o projeyi tamamlamak için kolları sıvadı ve önceki akşam polikliniğe fon yaratmak amacıyla bir müzikal sahneledi.
AYŞE ARAL’IN ADI VERİLECEK
Proje kapsamında Veysel Diker’in imzasını taşıyan “Ataşehir Müzikali”, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelendi. Geceye Ayşe Aral’ın annesi İnci Aral, kız kardeşi Ayça Aral Sarangil ve eşi Roben Sarangil’in yanı sıra Vuslat Doğan Sabancı, Begümhan Doğan Faralyalı ve İstanbul Avrupa Inner Wheel Kulübü Başkanı Şeyda Campaner de katılarak projeye destek verdi.
Geceden elde edilen gelir ile Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde yer alan 25 yataklı çocuk kalp cerrahi bölümü yenilenecek. Yenilenen polikliniğe de Ayşe Aral’ın adı verilecek. Ayşe Aral’ın ölümünden 1 gün önce baskısı tamamlanan “Haylaz Kalbim” isimli kitabının geliri de bu poliklinik için kullanılacak.
“Ataşehir Müzikali” ekibi objektife birlikte poz verdi.
Veysel Diker’in imzasını taşıyan “Ataşehir Müzikali”, büyük ilgi gördü.
Ayşe Aral
Begümhan Doğan Faralyalı
İclal Bakkaloğlu - Tanay Gözaçan - İnci Aral - Nihal Yöneyman - Tuna Öztürk - Ayten Altun - Merih Turan - Jale Öztarhan - Monik İpekel
Ayça Aral Sarangil - Begüm Ayaydın - Azra Baykal - Banu Aksoy
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