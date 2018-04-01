Mimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi
GeriMagazin Mimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
01.04.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Mimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi

Sunucu Ece Erken, evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya hakkında sosyal medya hesabından “Ben dolandırıldım, siz dolandırmayın” diye paylaşımda bulunduğu iddiasıyla mahkemelik oldu. Savcılığa şikayette bulunan ve hakarete uğradığı iddiasıyla 15 bin lira tazminat davası açan Jale Barahya, Ece Erken’den korunmak için tedbir istedi. Mahkeme de Ece Erken’in 1 ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren ve söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

MAHKEME 145 BİN LİRA ÖDEMESİNE KARAR VERDİ
İddiaya göre mimar Jale Barahya ile Ece Erken Ortaköy’de site komşusuydu. Ece Erken mimar Jale Barahya’nın evini çok beğenince kendi evinin dekorasyonu için Barahya’ya ait Arta İç Mimarlık şirketiyle anlaştı. İddiaya göre Ece Erken evinin dekorasyon ücretini Barahya’ya ödemedi. Jale Barahya da, Erken’e alacak davası açtı. Mahkeme 25 Nisan 2017 tarihli kararında Jale Barahya’yı haklı buldu ve Ece Erken’in 145 bin 464 lira ödemesine karar verdi. Ece Erken mahkeme kararından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından, “..Üst komşunuz da olsa tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizde 2, pardon 3 katı isteyebilirler. Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın. Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!..” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Erken’in bu paylaşımı, “Ece Erken mimarı tarafından dolandırıldı” şeklinde medyada haber oldu.

BİR AY SÜREYLE TEDBİR KARARI
Savcılığa şikayette bulunan Jale Barahya, ayrıca Ece Erken aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 bin liralık tazminat davası açtı. Savcılık şikayetinin ardından Ece Erken’e ceza davası açılmasına karar verildiğini belirten Jale Barahya, Ece Erken’in aleyhte açıklamalarına devam etmesine üzerine bu defa korunmak için tedbir kararı verilmesini istedi.
Barahya’nın avukatı, “Ece Erken aynı sosyal medya hesabından bu defa, “kazık ve kötü mimarın yaptığı evimin içini değiştirdim” diye yazdı. Ece Erken iki ay önce bir televizyon kanalında ise Jale Barahya’ya yönelik gerçek dışı ve kötü niyetli açıklamalarda bulundu. Müvekkilim Barahya, Ece Erken tarafından ortaya atılan ve bitmek bilmeyen iftiralar ve bunun sonucu ortaya çıkan asılsız haberler sebebiyle haksız hakarete ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Bu durum artık dayanılmaz bir hal aldığı için koruma kararına başvurulması zarureti doğmuştur” dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Ece Erken’in bir ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mimar komşusu Ece Erken’den koruma istedi

Gökçe Bahadır: Güçlü olmak yalnız kalmayı gerektirmez

Fantastik ikili

Ünlü oyuncuya yumruklu saldırı.. Dişleri kırıldı