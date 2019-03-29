Mihre Mutlu kimdir? İşte, hayatına dair bazı bilgiler
Mihre Mutlu, magazin gündemindeki isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nişanlanan Mihre Mutlu, kamuoyunda Fahriye Evcen'e benzerliği ile biliniyor. Peki Mihre Mutlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İbrahim Çelikkol ile hayatını birleştiren Mihre Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Akabinde 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına bir inşaat şirketi bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, ardından bir holding'le çalışmaya başladı.
Son 3 yıldır freelance olarak çalışan Mihre Mutlu, İbrahim Çelikkol ile hayatını birleştirdi.
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