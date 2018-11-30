Merve Taşkın kimdir kaç yaşında? Paylaşımı dikkat çekti
Merve Taşkın, son günlerde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir dönem, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya üzerinden kendisine yazdığı ve İspanya'ya davet ettiği iddiasında bulunan Merve Taşkın, daha sonra Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un kendisine mesaj gönderdiğini öne sürmüştü. Peki, Merve Taşkın kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Merve Taşkın son olarak da Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Merve Taşkın, cinsel tercihiyle ilgili olarak "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim." açıklamasında bulunmuştu.
Taşkın, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımında, Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' notunu paylaştı.
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