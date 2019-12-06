Merve Boluğur: Tükenmedim yeniden doğdum

Takipçileri Merve Boluğur’a, ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?’ diye sordu. Ancak oyuncu bir kulüpte ‘Antep’in Hamamları’ ile göbek attı. ‘Bir Sevda Geldi Başıma’ ile halay çekti.

'Hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemi'

Çıkışta da şöyle söyledi: “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum.” (Posta)