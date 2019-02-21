Meriçliler bu kez ağlatacak
‘‘YALAN Dünya” adlı komedi dizisiyle tanınan Hakan Meriçliler bu kez drama filmiyle izleyici karşısına çıkacak.
Ünlü oyuncu, Ramazan Özer’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Ali” adlı filmde izleyiciyi hem çok şaşırtacak hem de çok ağlatacak.
Filmde balıkçılık yapan Cemil Kaptan’a hayat veren Meriçliler, mide kanserinin pençesine düşen oğlu Ali’yi kurtarmak için çaresizce çırpınacak. “Sen olsan ne yapardın?” sorusuna cevap arayan filmin oyuncu kadrosunda Gürbey İleri, Karel Gültekin, Semra Dinçer ve Köksal Engür de yer alıyor. Gurbet Gurur Cantürk’ün senaryosunu kaleme aldığı “Ali”, 22 Mart’ta vizyona girecek.
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