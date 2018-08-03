Melis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMelis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'
GeriMagazin Melis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
03.08.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Melis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'

Melis Sayım hamileyken ayrıldığı sevgilisi Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı'ya 2 ay önce dünyaya getirdiği oğlu için 20 bin TL'lik nafaka davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan nafaka davasında yer alan iddialara göre, Tuncay Şanlı hamileliği devam ederken sevgilisi Melis Sayım'dan ayrılık kararı aldı. Tuncay Şanlı oğlunun doğmasına 4 gün kala yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran'da Ömer adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Tuncay Şanlı oğlunu nüfusuna geçirdi. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Melis Sayım oğlunun emziren bir anne olarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını kaydetti. Sayım, Tuncay Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istedi.

KİRA GELİRİ 100 BİN TL
Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü.
Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (03.08.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Temizlikte ne kadar iyisin? Hemen testi çöz!

'Kardeş kavgası' demişti... Fotoğraflar ortaya çıktı!

Melis Sayım mahkemeye gitti: 'Tuncay çocuğuna bakmıyor!'

R

Bütün kadınlara güç ve ilham veren 9 Sezen Aksu parçası