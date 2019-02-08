Mehmet Ali Erbil 62 yaşında... İyi ki doğdun aşk!
Ekim ayından bu yana hastanede olan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Mehmet Ali Erbil 62 yaşına bastı.
Ünlü şovmenin kızları babalarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Yasmin Erbil, birlikte yer aldıkları karenin altına "İyi ki doğdun aşk" notunu düştü.
Sezin Erbil ise babasıyla fotoğrafını "Sadece tek kelime... Sen gördüğüm en güçlü ve cesur adamsın... Hep başımızda ol babam!" notuyla paylaştı.
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