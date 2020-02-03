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Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:06,Son Güncelleme:/

MasterChef Yasin Obuz, Survivor 2020'ye katılacak mı? Belli oldu

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MasterChef Yasin Obuz, Survivor 2020'ye katılacak mı? Belli oldu

Survivor 2020 kadrosu şekillenmeye başladı.

Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu.

Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.
Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

MasterChef Yasin Obuz, Survivor 2020ye katılacak mı Belli oldu

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