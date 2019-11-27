Mahsun Kırmızıgül: Mucize her zaman gökten gelmez
Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi “Mucize 2 Aşk” için önceki gün Wyndham Grand Otel’de basın toplantısı düzenledi. Film ekibi toplantıya tam kadro katıldı.
Filmde engelli bir adamı canlandıran Mert Turak, “Kimsenin kimseyi karşılıksız sevmediği bir dünyada ‘mucize’ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mahsun’un dediği gibi; mucizeler her zaman gökten gelmez, aslında insanın içindedir. Yeter ki inanın. İnanmaktan vazgeçmeyin” dedi.
Filmin diğer başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz da “Çok güçlü bir kadın hikayesi ortaya çıkardık. Sizi Aziz ve Mızgin’in mucizelerle dolu hayatına davet ediyoruz” diye konuştu. Engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin’in öyküsünü konu alan film, 6 Aralık’ta vizyona girecek.
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