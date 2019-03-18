Mahkemeye başvurdu iddiası! Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor mu?
Sürekli boşanma haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında yeni bir iddia...
TV8'de yayınlanan “Gel Konuşalım” programının sunucusu Eylem İpek Şafak’ın iddiasına göre; Serdar Ortaç, boşanmak için avukata başvurdu.
Serdar Ortaç’ın “Artık bu işi bitirmek istiyorum evinde durmuyor, evde huzurlu değilim” diye serzenişte bulunarak avukatı Ömer Durak’a gerekli işlemleri başlattığını iddia etti.
Serdar Ortaç bu haberler üzerine sosyal medya hesabından böyle cevap verdi: Yalan haberler!
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