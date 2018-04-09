Mahkemeden izin çıktı
Sezen Aksu, ‘Hoş Geldin Hüzün’ü Emel Müftüoğlu’nun seslendirmesine izin vermediği iddiasıyla şarkının ortak söz yazarı Yelda Karataş’a açtığı davayı kazandı.
Sezen Aksu ile Yelda Karataş arasındaki telif davası sonuçlandı. İddiaya göre Emel Müftüoğlu, kendi albümünde ikilinin sözlerini birlikte yazdığı “Hoş Geldin Hüzün”ü seslendirmek istemiş, ancak Karataş 10 bin lira telif ücretinden mahrum kalacağını belirterek itiraz etmişti. Bu gelişme sonrası Aksu mahkemeye başvurarak, söz yazarına 1500 lira telif bedeli ödenmesi karşılığı gerekli iznin verilmesini talep etti. Aksu’nun yüzde 75, Karataş’ın ise yüzde 25 oranında eserden pay alma hakkının olduğu MESAM yazısının kanıt olarak sunulduğu dava, Aksu’nun lehine sonuçlandı. Mahkeme, şarkının kullanılmasına, Karataş’a da 1500 lira stelif ödenmesine hükmetti.
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