Mahkeme Çağla Şıkel'i haklı buldu, 3 ay ceza verdi!
Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube kanalında 'mini etekle oturma&kalkma' başlıklı video yayınladı. Şıkel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şıkel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" dedi. Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.
Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessizliğini adliyede bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.
Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" dedi.
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