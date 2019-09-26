Mafya tarzı
Yanlış takımlama yüzünden şık parçalar nasıl ofsayta düşer, Gülşen bize gösteriyor.
Gülşen’in giydiği pantolon-ceket takım çok moda aslında... Rengi de, modeli de sezon trendlerini yakalıyor.
Ama kesimi tam olarak ona uygun değil. Kolları aşırı bol ve ona göre uzun...
Altına giydiği düz model de bir elbiseyle oldukça şık durabilecekken, bu kombinin altında “banyo terliği” imajı veriyor.
Üzerine de büyük çerçeveli güneş gözlüğünün ardından sinirli bakışları ekleyin... Gülşen, şık iş kadını görünümünden çok mafya filminde tetikçi rolünde gibi değil mi?
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