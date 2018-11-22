Livaneli’nin hayatından kareler
ZÜLFÜ Livaneli, Lütfi Özgünaydın’ın objektifine poz verdi.
Özgünaydın, sanatçının fotoğraflarını 28 Kasım Çarşamba günü Yapı Kredi Kültür Sanat Loca Salonu’nda sunacak.
Gecede Livaneli ile söyleşi de yapacak olan Özgünaydın, “Zülfü Livaneli’nin fotoğraflarını evinde masasında çektim. Daha sonra Bodrum’daki yaşamını izledim. Onu Bodrum’daki bahçesinde de fotoğrafladım” diye konuştu. Özgünaydın’ın Livaneli ile yapacağı gösteri ücretsiz olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle