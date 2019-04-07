Lady Gaga beni taklit ediyor
Muazzez Ersoy, eski bir fotoğrafının Lady Gaga’ya benzetilmesi hakkında ilginç bir yorum yaptı: “Lady Gaga çirkin, ben güzelim. O beni taklit ediyor.”
ÖNCEKİ gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Muazzez Ersoy, öncesinde muhabirlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilen Ersoy, o konu hakkında ise şöyle dedi: “Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin. İki yıl önceki o fotoğrafımda photoshop’u fazla kullandığımı da söylemişler. İşte kameralarınızın karşısında duruyorum. Ben yıllardır aynı Muazzez’im.” Ünlü şarkıcı, muhabirlerle görüşmesinin ardından sahneye çıktı. Konserini Türk sanat müziği klasikleri, arabesk ve güncel eserler olmak üzere üç bölüme ayıran Ersoy, gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı iki ayrı kıyafet giydi.
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