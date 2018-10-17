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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Kuşum Aydın son haliyle ilgili konuştu

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Kuşum Aydın son haliyle ilgili konuştu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kuşum Aydın, konuk olarak katıldığı programla gündeme geldi. Yaptırdığı yüz dolgusundan pişman olduğunu dile getiren Kuşum Aydın'ın son hali ekran karşısındakileri şaşırttı. İşte, yaşadığı değişimle magazin sayfalarına konu olan Kuşum Aydın’ın açıklamaları

Bir döneme damga vuran programların sunuculuğunu üstlenen Kuşum Aydın, aylar sonra 2. sayfa programında ortaya çıktı. Yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçiren Kuşum Aydın, bu süreçte neler yaşadığını paylaştı:

“Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. 6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.

Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla... Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. 'En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkanlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba?
6 yıl doldu yüzümde o dolgular. Almanya'ya bir konser gitmiştim. Duşa girdim. Burası ne kadar sıcak, hamam gibi yüzüm yanıyor dedim. Duştan bir çıktım yüzüm mosmor.”

Kuşum Aydın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar için kimi 'fotoşoplu' demiş kimi de 'estetik yaptırmış' iddiasında bulunmuştu.

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