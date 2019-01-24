Meğer söylediğinden 6 yaş daha küçükmüş!
Koray Avcı, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı.
Üç saat sahnede kalan şarkıcı, konserin sonlarına doğru şarkılarını seyircilerin arasında söyledi. Avcı, “Ankara’dan Kırıkkale’ye gidemiyordum.
Şarkılar ve sizin sayenizde gitmediğim ülke kalmadı. Ayrıca YouTube’da beni 1 milyar kez tıkladığınız için teşekkür ederim. İnternette yaşımla alakalı olan 1 Ocak 1984 doğumlu olduğum bilgileri yanlıştır. Gerçekte 1990 doğumluyum. Türkiye’de sanata değil, yaşa önem verdiklerinden dolayı yaşımı hep büyük söyledim” diye konuştu.
Koray Avcı, konser esnasında “Sana sarılabilir miyim?” diye seslenen küçük hayranının isteğini geri çevirmeyerek onu sahneye davet etti.
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