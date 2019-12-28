Komik zombiler... Cem Yılmaz'ın yeni filminden renkli görüntüler

Ünlü komedyen, 17 Ocak’ta vizyona girecek filmlerden “Emanet”te renkli bir dans sahnesine de yer verdi. Yılmaz ve rol arkadaşları, o sahne için saatler süren makyajla “zombiye” dönüştü. Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalkaçan’ın da rol aldığı “Emanet”, şöhret olma hayaliyle İstanbul’a giden Birol’un öyküsünü konu alıyor.



