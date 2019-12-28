Haber Giriş: 28.12.2019 - 18:55,
Komik zombiler... Cem Yılmaz'ın yeni filminden renkli görüntüler
CEM Yılmaz, “Karakomik Filmler” serisinin yeni filmleri “Emanet” ve “Deli”yi seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Ünlü komedyen, 17 Ocak’ta vizyona girecek filmlerden “Emanet”te renkli bir dans sahnesine de yer verdi. Yılmaz ve rol arkadaşları, o sahne için saatler süren makyajla “zombiye” dönüştü. Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalkaçan’ın da rol aldığı “Emanet”, şöhret olma hayaliyle İstanbul’a giden Birol’un öyküsünü konu alıyor.
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