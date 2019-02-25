'Koca adamlar genç kadınların oyuncağı oluyor'

Cengiz Semercioğlu: 26 yaş küçük sevgiliyle aşk, 21 günde bitti... 21 günde birbirinizi ne kadar tanıdınız da bu kadar aşk-meşk sözlerini, komik videoları zerimize boca ettiniz.Sosyal medyada yaşanan, gözümüze bu kadar sokulan aşkların sahici olmadığına inanıyorum.

Bunlar da genç sevgilinin handikaplarıdır işte; koca koca adamlar genç kadınların sosyal medya sevdasının oyuncağı oluyorlar.

Onur Baştürk: Bunun adı aşk mı, 21 günde biten şey olsa olsa flört olur. Flört etmişler ve baktılar ki olmadı ayrılmaya karar vermişler. Ama çocuk gibi ortaya dökülmelerini anlamadım. Bir de yaş farkı mühim değil deniliyor ama, sonuçta bir şey paylaşamıyorsan bunlar hep yaş farkından kaynaklanıyor...

Ömür Gedik: 26 gün bile sürmeyen bir aşk hikayesi, “büyük aşk” diye yazıldı çizildi ya ben en çok ona şaşırıyorum. Daha ilişki oturmadan çekilen ve yayınlanan videolar da çok gereksizdi. Ata Demirer’i böyle haberlerle değil işleriyle konuşmayı tercih ederim. Mesela Nükhet Duru ile yaptığı düeti merakla bekliyorum.

İhtiyacı olan birine bıraksaydı

Karl Lagerfeld’in kedisine 3 milyon euro miras bırakması haftanın konuşulan konusuydu. Ne diyorsunuz bu konuda, siz yapar mıydınız?

Cengiz Semercioğlu: Hayvana miras bırakmak ne demek ya? Hayvanı sevdiğin birine emanet edersin öldükten sonra o bakar, olur biter. Hayvan derneklerine miras bırakmak, hayvan hakları kuruluşlarına para vermek deseniz tamam. Onur Baştürk:

Ömür şimdi bana kızacak ama ben o mirasın Lagerfeld’in ihtiyacı olan birine bırakmasını yeğlerdim. O parayı bir kedi kullanamayacağına göre sadece gösterişten ibaretmiş gibi geldi bu karar.

Ömür Gedik: Lagerfeld’in çocuğu yoktu ve kedisi Choupette ona evlat sevgisini tattıran tek canlıydı. Miras bırakması normal. Ben de aynısını yapardım. Ama hepsini ona değil bir kısmını da bir hayvanları koruma derneğine bırakırdım.

Sitcom gibi

Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl aradan sonra barıştılar. Birbirlerini sosyal medyadan da takip etmeye başladılar. Ece Erken de “Her şey beşi bir yerdeye kadar. İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür” dedi. Magazin Konseyi bu barışmayı nasıl yorumluyor?

Onur Baştürk: Demet Akalın, Alişan ve Ece Erken... Valla sitcom gibiler. Küsmeleri barışmaları, birbirlerine laf sokmalarıyla filan dışarıdan bakınca hayli eğlenceliler.

Ece Erken ne demek istemiş ya da derdi nedir onlarla çözebilmiş değilim ama bu sitcom’da her an her şey olabilir. İki gün sonra Alişan Demet’e yine küsebilir. Ece’yle kanka olur filan. Çok takılmamak lazım...

Cengiz Semercioğlu: Alişan’ın yeni doğan bebeği vesile oldu bu barışmaya. Demet anne olduğu için, Alişan yeni baba olmanın duygusallığıyla barıştılar. Hoş, Ece Erken de anne... Demet’le küs olmasa bu barışmayı en çok Ece alkışlayacaktı. Şimdi küs, en çok o eleştiriyor. O yüzden anlamı yok söylediğinin.

Demet Akalın da yüzyılın en çok küsüp barışan insanı olarak tarihe geçmek üzere...

Ömür Gedik: Bu arkadaşlık üçgeninde kartlar yeniden dağıtıldı. Bir süre sonra küsler barışır, konuşanlar küser. Ya da bir başka ortak düşman bulunursa hepsi barışır, ona cephe alır. Ben barışmalarını isterim çünkü Ece ve Alişan’ın dostluklarını samimi buluyordum. Hepimizin arkadaşlıklarında da benzer şeyler olmuyor mu? Biz de bir küsüyor, sonra barışıyoruz. Aksiyon oluyor, hayat böyle geçiyor işte.

Erkeğe gözü kapalı güvenmek büyük hata

Aslıhan Doğan, “Ben Arda’ya güveniyorum. Arda çapkın, şunu yaptı bunu yaptı demeleriyle ilgilenmiyorum” dedi. Bir evlilikte doğru olan kadının gözünü kulağını kapaması mıdır?

Ömür Gedik: Güvenilecek erkek var güvenilmeyecek erkek var. Her erkeğe gözü kapalı güvenmek büyük hata ama daha büyük hata da güvenmediğini ona belli etmek. Akıllı bir kadın güveniyor gibi yapıp gözünü açık tutar. Belki Aslıhan da böyle yapıyordur.

Cengiz Semercioğlu: Bir ilişkiyi, evliliği ayakta tutan en önemli şey güvendir. Güven olmazsa ilişkiyi şüphe kemirir bitirir.Ama Aslıhan Doğan’ın sözleri ben kocama sonuna kadar güveniyorum havasında.Kimse kimse için böyle bir garanti veremez. Aslıhan geçmişte ayrılık döneminde bunları yaşadı kaldı ki. Umarım bu güvenleri hiçbir zaman sarsılmaz.

Onur Baştürk: Aslıhan Doğan bunu neyin üzerine söylemiş bilmiyorum ama evliliğin sürmesi adına kadının üç maymunu oynamasını doğru bulmuyorum. Bu güven değil, tek taraflı bir ödün olur sadece.

Vahşİ bİr yalancı!

Hadise’nin imitasyon dediği kürk gerçek çıktı. Magazin Konseyi, Hadise’nin yalan söylemesinin mi yoksa gerçek kürk giymesinin mi daha utandırıcı olduğunu tartıştı...

Ömür Gedik: Hadise’de empati olsa üzerindeki tavşanların ne acılar çekerek öldüğünü anlardı. Bu çağda, kürk giymenin ne büyük görgüsüzlük olduğunu bilmiyor olamaz. Üstelik bir de Avrupa görmüş! Utanmadan satın almış ama sonradan utanıp imitasyon demiş. Buradan yaptığının yanlış olduğunu anladığını ve tepkilerden çekindiğini çıkarıyorum. Bence bir sonraki hamlede özür dilesin ve kürk karşıtı bir söylemde bulunsun.

Cengiz Semercioğlu: Bu durumu felsefedeki Aristoteles mantığına göre şöyle açıklayabiliriz demek ki... Birinci önerme: Kürk giymek vahşice bir durumdur. İkinci önerme: İnsanları kandırmak yalancılıktır... Sonuç: Kürk giyip insanları kandırdığına göre Hadise vahşi bir yalancıdır! Bunu ben demiyorum valla Aristoteles mantığı diyor!

Onur Baştürk: Hadise bu sefer nahoş bir durumla karşı karşıya kaldı. Bari imitasyon demeseydi en başta. Atıp tutmasaydı...

Hande için iş daha önemliymiş

Hande Subaşı’nın sevgilisiyle ilişkisi bitti. Buna neden olarak eski eşinin halen menajerliğini sürdürmesi olduğu söyleniyor. Hande’nin eski iş ilişkisinin devam ettirmesi normal mi? Yeni bir sevgiliyle de aynı sıkıntıları yaşamaz mı?

Cengiz Semercioğlu: Zor bir denge bu... Bir kadın olarak Hande, sevgilisinin menajerinin eski karısı olmasını ister mi?Kadın ya da erkek fark etmez, “menajer mi kalmadı dünyada” sorusu herkesin aklına gelir.Kıskançlık duygusu böyle bir durumda herkeste kabarır.Eski eşle dost kalmak meselesi güzeldir ama yeni partneri rahatsız edecek boyutta olmamalı bu. Hande bu dengeyi iyi ayarlamalı.

Ömür Gedik: Bir insanın hayatında önce iş mi aşk mı geliyor ona bakmak lazım.Eski eşle iş ilişkisi yeni ilişkiye zarar veriyorsa eğer ve aşk önemliyse başka menajer bulunabilir pekala.Eğer ayrılık nedeni gerçekten buysa Hande için iş daha önemliymiş demek ki.

Onur Baştürk: Hande’nin sevgilisi en başından beri bunu biliyordu. Sonradan sorun yapmış olamaz. Sorun yaptıysa da o saatten sonra anlamsız. Hande’nin eski eşiyle çalışmasını da tuhaf bulmuyorum. Demek ki ona güveniyor. Hande’nin bir sonraki sevgili adayı da daha özgüvenli olur umarım; bunu mesele yapmaz.