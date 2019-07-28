Kız arkadaşın burada mı?
EROL Evgin, Bodrum’da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Evgin, unutulmaz eserlerini gece boyunca Bodrum Antik Tiyatro’yu tıklım tıklım dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.
Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de vardı. Evgin, “Canım Benim” isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. “Kız arkadaşın burada mı?” diye soran Evgin, torunundan “Yok” cevabını alınca “Burada olsaydı iyi hava atardık” diyerek, Erem’e takıldı. Dede-torun arasında geçen diyalog izleyenleri çok güldürdü.
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