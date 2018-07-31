Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü şaşırttı
Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı çekimlerinin beşinci haftasının bitimi nedeniyle filmin senaristi yönetmeni ve oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan bir parti verdi.
Pazar günü Karaköy’de düzenlenen partide Erdoğan, gelenekselleştirdiği üzere filmden beş dakikalık kısa bir bölümü de ekibine sundu.
Filmde horoz dövüşçüsünü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un rolü herkesi şaşırttı.
Ekip üç haftalık çekimin ardından filmi tamamlayacak.
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