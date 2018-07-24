'Kıvanç karşıma çıkmasaydı evliliği düşünmezdim'
Ünlü çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı evliliklerinde 13 yılı geride bıraktı. Sedef Avcı eşine olan sevgisini, "Kıvanç karşıma çıkmasa evliliği düşünmezdim" sözleriyle belirtti.
Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın evliliği 13'üncü yılını doldurdu.
Kıvanç Kasabalı ile Can adlı bir oğulları olan Sedef Avcı, "Birbirimizin hayatını engellemiyoruz. Bu nedenle ilişkimiz hiç eskimiyor, heyecanımız bitmiyor. Kıvanç karşıma çıkmasaydı evliliği düşünmezdim" dedi.
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