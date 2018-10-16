Kıdemli ve arızalı
Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler 2” 4 Ocak’ta vizyona girecek.
Fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandıran filmde, yeni karakterler ilk filmin kilit isimleriyle beraber yeni bir maceraya atılacak.
O eski isimlerden biri de Rıza Kocaoğlu. 2005 yapımı ilk filmde kendi adıyla yani Rıza olarak seyirci karşısına çıkan oyuncu, serinin devam filminde “Arıza Rıza” olarak yer alıyor. Seyirci, “Arıza Rıza”nın, konu ne olursa olsun önce tartışıp ardından meseleyi konuşan arızalı hallerine tanıklık edecek.
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