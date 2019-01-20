Kibariye'nin annesi Yeşil Kart çıkarttı
Kibariye, gerginlik yaşadığı annesi Makbule Tokmak’a verdiği maddi desteği kesti. Sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, çareyi devlete sığınmakta buldu. Yaşlı kadın, Yeşil Kart’tan yararlanmaya başladı.
Kibariye'nin, yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, devlet desteği almaya başladı. Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen Yeşil Kart'a başvurdu.
Bir konserden 60-70 bin TL kazanan Kibariye'nin, annesine verdiği maddi desteği kestiği iddia ediliyor.
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