Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm kimdir?
Elif Gönlüm, ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm ile 23 yaşında evlenmiş ve 25 yaşında ilk çocuğunu kucağına almıştır. Eşi Kerem Gönlüm ile evliliğine yönelik 'Aramızda birbirimizin kaderi olduğuna inanmamızı sağlayan güçlü bir bağ var. Çok mutlu bir evliliğimiz var ve mutlu bir evliliğin anahtarı dürüstlüktür.' düşüncelerini paylaşan Elif Gönlüm, birbirlerine her zaman açık olduklarını ifade ediyor. Peki, Elif Gönlüm kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Elif Gönlüm, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Sırbistan'da yaşayan Elif Gönlüm, iki kültürün eşiğinde büyümüştür. İstanbul Üniversitesinde aldığı eğitiminin ardından nefes koçluğuna yönelen Elif Gönlüm, Türkçe, Sırpça, İngilizce, Rusça bilmektedir.
Seyahat etmeyi sevdiğini her fırsatta dile getiren Elif Gönlüm, gizemli yerlerde bulunmayı ve kayak, sörf gibi sporları yaptığını ifade ediyor. Kişisel gelişim ve felsefe kitaplarını seven Elif Gönlüm, şiir yazmaktadır.
Elif Gönlüm, çaya özel bir ilgi duyduğunu ve hemen her ziyaret ettiği ülkeden çay satın aldığını ifade ederek, çay hakkında uzmanlaşmak adına İngiltere'de eğitim aldığını açıklamıştır.
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