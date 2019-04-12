Kerem Bürsin'e kötü haber!
KEREM Bürsin, ünlü mağaza zinciri Mudo’ya 100 bin liralık tazminat davası açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada oyuncunun avukatı, “Kerem Bürsin’e ait fotoğraflar izinsiz olarak Mudo’nun Instagram hesabında yayınlanmıştır.
Haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminatın firmadan tahsilini istiyoruz” dedi.
Mahkeme, Bürsin’in önce arabulucuya gitmediği gerekçesiyle davasının reddine karar verdi. Mahkeme kanun gereği oyuncunun dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olduğunu belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle