Kendimi sınayacağım
Ali Poyrazoğlu, 2007’de kendisine Afife Tiyatro Ödülleri’nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kazandıran “Tak Tak Takıntı”yı yeniden sahneye koydu. Oyunda Madam Arşaluz’u canlandıran usta tiyatrocu, bu projeyle kendini sınadığını söyledi.
Bu yıl tiyatroda 3 bin kişinin katıldığı bir anket yaptık, “Eski oyunlarımızdan hangisini görmek istersiniz?” diye sorduk. Bir numarada “Kobay”, iki numarada “Tak Tak Takıntı” vardı. “Kobay”ı gelecek yıl sahneye koyacağımız için oturup “Tak Tak Takıntı”yı güncelledim.
Seyirciler de sahnede
Bu bir grup terapisi öyküsü. O nedenle hepimizin takıntılarla yüzleşmesi gerektiğini düşündüm, bazı seyircileri de sahneye almaya karar verdim. Aslında yıllar sonra aynı oyunla kendimi sınamış olacağım.
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