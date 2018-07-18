Kenan Ece kimdir kaç yaşında?
Kenan Ece, yer aldığı projeler ve özel hayatıyla son zamanların araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Avlu, Çakallarla Dans ve Sağ Salim gibi projelerde yer alan Kenan Ece, Galatasaray'ın eski futbolcusu Turgan Ece'nin de yeğenidir. İşte, Kenan Ece kimdir ve kaç yaşında sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Duabi'de dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı.Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City” ‘de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey” ‘de çalıştı.Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.
Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.
YER ALDIĞI PROJELER
2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)
2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)
2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)
2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)
2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)
2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)
2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)
2012 - Son (TV Dizisi)
2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)
2012 - Krem (TV Dizisi)
2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)
2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)
2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)
2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)
2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)
2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)
2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)
2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)
2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)
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