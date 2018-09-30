Kemal İnci kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.09.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Kemal İnci kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

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Kemal İnci kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

Kemal İnci, kariyeri boyunca birçok filmde rol almış ve bazı projelere ise yapımcı ve yönetmen sıfatıyla katkı sağlamıştır. Önceleri yönetmen ve yapımcı olarak başladığı kariyerine, oyunculuğa geçerek yön veren Kemal İnci, son dönemlerde Düğün Dernek, Kolpaçino Bomba, Umut gibi projelerde yer almıştır. Peki, Kemal İnci kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kemal İnci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda başlayan sanat ve iş yaşamına, sinemada set işçiliğiyle devam etti. Alışılagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuğa geçti. Dış kaynaklı yapımlarda da rol alan sanatçı, yönetmenlik ve oyunculukla sınırlı kalmayıp, senaristlik ve yapımcılık işleri de yaptı. Ayrıca Kemal İnci, 16 Haziran 2015'te FOX TV'de yayınlanan evlendirme programı Esra Erol'la İzdivaç'a katılmıştır.

YER ALDIĞI PROJELER

  • Üsküdar İskelesi - 1960
  • Toros Canavarı - 1961
  • Fakir ve Mağrur - 1966
  • Züğürt Ağa - 1985
  • Kuyucaklı Yusuf - 1985
  • Değirmen - 1986
  • Milyarder - 1986
  • Gramofon Avrat - 1987
  • Anayurt Oteli - 1987
  • Biri ve Diğerleri - 1987
  • İpekçe - 1987
  • Kanun Savaşçıları - 1988
  • Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988
  • Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988
  • Bir Tren Yolculuğu - 1988
  • Dört Köşe Dünya - 1988
  • Heykel - 1988
  • Ayaz Geceler - 1989
  • Buzdan Mutluluk - 1989
  • Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
  • Bizimkiler - 1989
  • Yeşil Bir Dünya - 1990
  • Gizli Yüz - 1990
  • Şans Blokları - 1993
  • İz - 1994
  • La Passion Turca - 1994
  • Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
  • Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
  • Şöhretin Bedeli - 1994
  • Bize Nasıl Kıydınız - 1994
  • Eşkıya - 1996
  • Feride - 1996
  • Çökertme - 1997
  • İkinci Bahar - 1999
  • Baba Evi - 1999
  • Beni Unutma - 2000
  • Beyoğlu Rüyası - 2000
  • Baykuşların Saltanatı - 2000
  • O da Beni Seviyor - 2001
  • Sultan - 2001
  • Günahım Neydi Allahım - 2003
  • Gece Yürüyüşü - 2004
  • Büyük Buluşma 59.Bölüm - 2005
  • Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005
  • Acı Hayat - 2005
  • Hokkabaz - 2006
  • İlk Aşk - 2006
  • Azap Yolu - 2006
  • Kabadayı - 2007
  • Aşk Yeniden - 2007
  • Hicran Sokağı - 2007
  • Kırmızı Işık - 2008
  • Aşk Geliyorum Demez - 2008
  • Umut - 2008
  • Kolpaçino - 2009
  • Kolpaçino: Bomba - 2011
  • Düğün Dernek - 2014
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