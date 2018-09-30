Kemal İnci kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Kemal İnci, kariyeri boyunca birçok filmde rol almış ve bazı projelere ise yapımcı ve yönetmen sıfatıyla katkı sağlamıştır. Önceleri yönetmen ve yapımcı olarak başladığı kariyerine, oyunculuğa geçerek yön veren Kemal İnci, son dönemlerde Düğün Dernek, Kolpaçino Bomba, Umut gibi projelerde yer almıştır. Peki, Kemal İnci kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kemal İnci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda başlayan sanat ve iş yaşamına, sinemada set işçiliğiyle devam etti. Alışılagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuğa geçti. Dış kaynaklı yapımlarda da rol alan sanatçı, yönetmenlik ve oyunculukla sınırlı kalmayıp, senaristlik ve yapımcılık işleri de yaptı. Ayrıca Kemal İnci, 16 Haziran 2015'te FOX TV'de yayınlanan evlendirme programı Esra Erol'la İzdivaç'a katılmıştır.
YER ALDIĞI PROJELER
- Üsküdar İskelesi - 1960
- Toros Canavarı - 1961
- Fakir ve Mağrur - 1966
- Züğürt Ağa - 1985
- Kuyucaklı Yusuf - 1985
- Değirmen - 1986
- Milyarder - 1986
- Gramofon Avrat - 1987
- Anayurt Oteli - 1987
- Biri ve Diğerleri - 1987
- İpekçe - 1987
- Kanun Savaşçıları - 1988
- Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988
- Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988
- Bir Tren Yolculuğu - 1988
- Dört Köşe Dünya - 1988
- Heykel - 1988
- Ayaz Geceler - 1989
- Buzdan Mutluluk - 1989
- Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
- Bizimkiler - 1989
- Yeşil Bir Dünya - 1990
- Gizli Yüz - 1990
- Şans Blokları - 1993
- İz - 1994
- La Passion Turca - 1994
- Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
- Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
- Şöhretin Bedeli - 1994
- Bize Nasıl Kıydınız - 1994
- Eşkıya - 1996
- Feride - 1996
- Çökertme - 1997
- İkinci Bahar - 1999
- Baba Evi - 1999
- Beni Unutma - 2000
- Beyoğlu Rüyası - 2000
- Baykuşların Saltanatı - 2000
- O da Beni Seviyor - 2001
- Sultan - 2001
- Günahım Neydi Allahım - 2003
- Gece Yürüyüşü - 2004
- Büyük Buluşma 59.Bölüm - 2005
- Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005
- Acı Hayat - 2005
- Hokkabaz - 2006
- İlk Aşk - 2006
- Azap Yolu - 2006
- Kabadayı - 2007
- Aşk Yeniden - 2007
- Hicran Sokağı - 2007
- Kırmızı Işık - 2008
- Aşk Geliyorum Demez - 2008
- Umut - 2008
- Kolpaçino - 2009
- Kolpaçino: Bomba - 2011
- Düğün Dernek - 2014
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