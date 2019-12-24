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Magazin
24.12.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Kansere yakalanan ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den müjdeli haber: Tedavi sonrası ilk konser

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Bir süre önce üçüncü kez kanser tedavisi görmeye başlayacağını söyleyerek hayranlarını endişelendiren Gülay Sezer'den iyi haber geldi: Tedavi bitti, ilk konsere hazırım.

Sezer, Instagram sayfasındaki paylaşımında " Tedavim sonrası ilk konser... Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla" mesajını yazdı.

Kansere yakalanan ünlü şarkıcı Gülay Sezerden müjdeli haber: Tedavi sonrası ilk konser

Gülay Sezer, 1990'larda "Cesaretin Var mı Aşka?" adlı şarkısıyla hafızalarda yer etmişti.

 

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