Kanal D hız kesmiyor!
KANAL D’nin merakla beklenen “Muhteşem İkili” adlı yeni dizisinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı dizi yakında izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan tanıtımları ile beğeni toplayan dizinin setinden önceki gün yeni kareler geldi.
Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun oturuyor.
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