Kahkahasıyla “ölüyü güldüren” adam

- Kısaca seni tanıyalım. Yaşar Şengül kimdir, neler yapar?

- 1971 Kayseri doğumluyum , 5 yaşımda ailemle birlikte Kayseri’den İstanbul’a geldim. Okul hayatı liseye kadar sürdü. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. 15 yıl önce de evlendim ve 20 yıldır aynı matbaada çalışıyorum. 4 yıldır profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum. Farklı televizyon kanallarında, sokak röportajları, talk show gibi programlar yaptım.

- Matbaada çalışıp hem tiyatroya hem sinemaya hem de bu kadar işe nasıl zaman ayırabiliyorsun?

- Her şeyin başı istemek... Gerçekten isterseniz oluyor. Çok çalışıp arayı kapatmaya çalışıyorum. Öğrenmenin yaşının olmadığı gibi azmin de yaşı yok. Yeter ki isteyin, hepimiz yapabiliriz.

- Tiyatroya nasıl karar verdin?

- İlk sahneye davet edildiğimde çok etkilendim ve orada bir anda kararımı verdim. Cengiz Küçükayvaz hocadan ders aldım ve bir süre sonra ekibiyle sahneye çıkmaya başladım. Birlikte turnelere gittik. Tiyatroyu oynaya oynaya sahnede öğrendim desem yeridir. Ülkemizin bir çok yerinde sahne aldım. Komedi ve Ramazan oyunları oynadık çok keyifli işlerdi.

- Şimdi hangi tiyatrodasın?

- Şimdi özel Enasu Tiyatrosu’nda uyuşturucuya karşı sosyal içerikli komedi-dram 8 kişilik bir oyunda yer alıyorum.12 Ekim’de Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde prömiyerimiz var. Sezonu orada açacağız inşallah. Herkesi beklerim...

- Ya sinema?

- Sinemaya ilk olarak Olur Olur filmiyle adım attım. Güldür Güldür ekibinden sevgili Alper Kul beni çağırdı, sağ olsun, var olsun. Daha sonra 5 sinema filminde yer aldım. Son filmim Çift’lik Bank Tosun Firar’da 16 Kasım’da vizyona girecek. Umarım bol gişeli olur.

- Çift’lik Bank Tosun Firar’da filminde kimlerle rol aldın. Ses getireceğine inanıyor musun?

- Burak Alkaş ve Fercan Bay başrollerde oynadı ayrıca çok değerli ustalarımız da bizlerleydi. Filmde mafya grubunun en salak adamını canlandırdım. Bu tiplemeler ve kendini uyanık zanneden karakterler beni çok eğlendiriyor, zevkle canlandırıyorum. Güncel ve komik bir konu eğlenceli çekimler oldu. Çok komik bir film çıktı ortaya, beğenileceğini düşünüyorum.

- Kahkahan çok orijinal. Bir yere gittiğin zaman tepkiler nasıl?

- Çok teşekkürler. Gittiğim yerlerde çok hoş tepkiler alıyorum, bizim insanımız zaten çok sıcak. İnsanların güldüğünü görünce çok keyif alıyorum. İnşallah hepimizin yüzü ömrümüz boyunca güler.

- Hiç olumsuz bir tepkiyle karşılaştın mı?

- Çok az da olsa bazen oluyor, tabi saygıyla karşılıyorum.

- Hedefin nedir. Bundan 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

- Hedeflerimin başında televizyonda bir yarışma programı ve sabahları haber aktüel içerikli bir program sunmak. Tüm hazırlıklarım tamam ve bol bol prova, gözlem yapıyorum. Ölene kadar tiyatro oyuncusu olmaya devam etmek istiyorum. İnşallah 5 yıl içerisinde çok değer verdiğim ustalarımla Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Şener Şen gibi dev isimlerle iyi bir projede yer almayı hedefliyorum.

- Yakınlarda başka projen var mı?

- Bir reklam filmi projesi devam ediyor ayrıca 2 tane sinema filmi teklifi geldi. İnşallah onları gerçekleştireceğim. Bir de radyo programı görüşmelerimiz var. Eğlenceli spor-magazin ve güncel konular üzerine programın içeriği ve akışı hakkında toplantılarımız devam ediyor.

- Hobilerin neler?

- Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Uzun süredir binerdim. Ta ki, motorumu çaldırana kadar. Futbolu takip ederim. Okumak benim için vazgeçilmezdir. Özellikle, tarih ve ekonomi...

MERAK EDİLEN 5 SORU

- Sürekli gittiğin, müdavimi olduğun bir yer var mı?

- Arnavutköy’de büyüdüğüm için müsait olduğum her hafta sonu mutlaka Arnavutköy’de kahvaltı edip Bebek’e yürüyüş yapıp ora bir kahve içmeye bayılırım.

- Yemekle aran nasıl, yapar mısın?

- Yemeği çok sevmem yaşayacak kadar olsun yeterlidir benim için. Ama balığı çok severim. Ancak hiç yemek yapamam

- Ne tarz giyimi seversin?

- Spor ve rahat şeyler.

- Burcun? Özelliklerini taşır mısın?

- Yengeç burcuyum. Duygusal insanım, hayvanları ve evde zaman geçirmeyi severim. Çok anlamam ama bu işleri bilen takip eden arkadaşlarım yengeç burcunun özelliklerini taşıdığımı söylerler.

- Kendinizde en çok sevdiğiniz şey nedir?

- Hayata olumlu bakarım pozitif olmayı çok seviyorum. Sorunlara karşı çözümcü olmak lazım. Hele hele günümüzde stresle baş etmek çok zor. Ama kolay yöntemleri var aslında. Profesyonel yardım alarak bunları hepimiz öğrenebiliriz. Biraz hoşgörü saygı ve sevgi zor olmasa gerek...