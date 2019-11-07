Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası mı? Son noktayı koydu
Yeşilçam’ın usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM’de kundura ve takım elbise deneyen Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat’ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.
Usta sanatçı, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış" dedi.
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