Kadınlar sessiz kalmamalı
Ezgi Mola, MAG dergisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan mart sayısına kapak oldu. Ses getiren projeleriyle ilgili konuşan oyuncu, kadınlara bir de mesaj verdi.
◊ Yer aldığınız projelerle hep dikkat çekiyorsunuz. Siz o rollerle ilgili neler söylemek istersiniz?
- Bu zamana kadar rol aldığım “Soğuk”, “Aydede”, “Celal ile Ceren”, “Kocan Kadar Konuş”, “Organize İşler” hepsi ayrı tatlar. İyi ki bu işleri ben yapmışım, yoksa çok hayıflanırdım.
◊ “Alice Müzikali”nde canlandırdığınız Kraliçe karakteri ile de büyük beğeni topluyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
- Kötü karakteri seyirciye sevdirebilmek çok keyifli. Gelen yorumlar da büyük beğeni aldığı yönünde.
◊ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
- Şiddet ve taciz mağduru kadınların sessiz kalmamasını, konuşup, bağırıp seslerini duyurarak güçlenmesini temenni ediyorum.
Ezgi Mola, 5 aydır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Kenan Doğulu konserine gitti. Aksakallı, Kenan Doğulu şarkısıyla Ezgi Mola’ya gönderme yaparak “Ben artık favori şarkımı değiştirdim. ‘Kandırdım’ yaptım” dedi.
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