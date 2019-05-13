Kadın golfçüler yarıştı
Kadınları golf sporuna teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kemer Country Club-Ladies Go 4 turnuvası önceki gün yapıldı. Turnuvada 18 takım yarıştı.
İlki 2017 yılında yapılan Kemer Country Club-Ladies Go 4 Turnuvası’nın üçüncüsü önceki gün yapıldı. Kadınları golf sporuna teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada 18 kadın takım yarıştı. Turnuva, bu yıl Anneler Günü’ne atfedildi. Dört ayaklı turnuvanın final maçlarının ardından dereceye girenlere ödülleri de törenle verildi.
Ece Kurtoğlu
Banu Çarmıklı
Gülay Dora
Tülay Turhan - Eda Kutay - İpek Kızıltaş
Didem Aras
Busenur Yıldız - Ezginur Şan
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