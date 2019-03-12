Kaan Tangöze ile kızından ilk kare
Kıvılcım Ural ile Duman grubunun solisti Kaan Tangöze yaşadıkları olaylı birlikteliğin ardından geçtiğimiz kasım ayında evlenmiş kısa bir süre önce de çocuk sahibi olmuştu. Ural eşi Kaan Tangöze ve kızının ilk pozunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve bir süre önce anne olan Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından bebeğiyle eşi Kaan Tangöze'nin ilk pozunu paylaştı.
Kaan Tangöze'nin kızıyla yer aldığı fotoğraf, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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