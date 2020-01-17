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Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kaan Sekban kendi şovuna bilet sattı

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Kaan Sekban kendi şovuna bilet sattı

Kaan Sekban önceki gün Zorlu PSM’nin bilet gişesine geçti, 4 saat boyunca kendi gösterisinin biletlerini sattı.

GİŞEDE 4 SAAT OTURDU

Kaan Sekban Saçmalar” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan Kaan Sekban, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeydi. Bilet gişesine geçen ünlü komedyen, 4 saat boyunca kendi gösterisinin biletlerinin satışını yaptı.

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Kaan Sekban Saçmalar” oyununa bilet almaya gelen sanatseverler, gişede komedyeni görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sekban’la sohbet eden sevenleri, onunla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaan Sekban kendi şovuna bilet sattı

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