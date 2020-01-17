Kaan Sekban kendi şovuna bilet sattı
Kaan Sekban önceki gün Zorlu PSM’nin bilet gişesine geçti, 4 saat boyunca kendi gösterisinin biletlerini sattı.
GİŞEDE 4 SAAT OTURDU
“Kaan Sekban Saçmalar” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan Kaan Sekban, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeydi. Bilet gişesine geçen ünlü komedyen, 4 saat boyunca kendi gösterisinin biletlerinin satışını yaptı.
SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI
“Kaan Sekban Saçmalar” oyununa bilet almaya gelen sanatseverler, gişede komedyeni görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sekban’la sohbet eden sevenleri, onunla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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