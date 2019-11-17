Kaan Akıncı Amerikan dergisine kapak oldu
2017 yılında Fransa’da düzenlenen Mister Europe Euronations (Avrupa’nın En Yakışıklı Modeli & Erkeği Yarışması) ile adını duyuran Kaan Akıncı, New York’un ünlü moda dergilerinden Ellements Magazine’e kapak oldu.
Akıncı dergi için İtalyan model Stella Manente ile birlikte İstanbul Raffles Otel’de objektif karşısına geçti. Kadir Murat Tosun’un gerçekleştirdiği çekimlerde Türk model, Manente ile birbirinden seksi pozlar verdi.
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