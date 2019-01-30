Jessica’nın Türk aşkı
Dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty, aradığı aşkı Türk işadamı Kaan Günay’da buldu. İkilinin bir süredir beraber olduğu ortaya çıktı.
Amerikalı manken ve oyuncu Jessica Michel Serfaty, Firefly’ın kurucularından Kaan Günay ile yeni bir aşka adım attı. Bir süredir gizlice görüştükleri öğrenilen çift, sonunda bu gizliliği ortadan kaldırıp Instagram paylaşımıyla ilişkilerini ilan etti. 27 yaşındaki Serfaty, daha önce “Gossip Girl” dizisiyle tanınan oyuncu Ed Westwick ile birlikteydi.
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