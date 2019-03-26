"İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik"
Tuğba Erkoçlar, 26 Mart 1986 doğumlu olan eşi Rüzgar Erkoçlar'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, iki yıl nişanlı kaldığı Tuğba Beyazoğlu ile 27 Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Tuğba Erkoçlar, eşi Rüzgar Erkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından düğüne ait bir fotoğraf paylaşarak şu sözlerle kutladı: İyi ki dediğim, ne güzel gündü. Bu resimdeki EVET dediğimiz gün, bu yolculukta iyi gün de kötü gün de olmaya söz vermiştik. Her zaman da öyle olacak Ömrüm yetinceye kadar. Senin bu dünyaya gözünü açtığın bu günde ben hayatına 30 sene sonra geldim. Ama olsun İyi ki dedim ya en başta iyi ki geldim, geldin! Doğum günün kutlu olsun canım kocam Seni çok seviyorum ❣️❣️❣️
Rüzgar Erkoçlar'da eşinin paylaşımına şu yorumu yaptı: "Her şeyim...Geçte olsa geldin ömrüm, huzurum, ailem, mutluluğum oldun...Her zaman dediğim gibi sana ‘’Gözlerimi bir kez açtın ve seninle kapatmak istiyorum.’’❣️
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