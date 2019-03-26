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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

"İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik"

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"İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik"

Tuğba Erkoçlar, 26 Mart 1986 doğumlu olan eşi Rüzgar Erkoçlar'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, iki yıl nişanlı kaldığı Tuğba Beyazoğlu ile 27 Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Tuğba Erkoçlar, eşi Rüzgar Erkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından düğüne ait bir fotoğraf paylaşarak şu sözlerle kutladı: İyi ki dediğim, ne güzel gündü. Bu resimdeki EVET dediğimiz gün, bu yolculukta iyi gün de kötü gün de olmaya söz vermiştik. Her zaman da öyle olacak Ömrüm yetinceye kadar. Senin bu dünyaya gözünü açtığın bu günde ben hayatına 30 sene sonra geldim. Ama olsun İyi ki dedim ya en başta iyi ki geldim, geldin! Doğum günün kutlu olsun canım kocam Seni çok seviyorum ❣️❣️❣️

Rüzgar Erkoçlar'da eşinin paylaşımına şu yorumu yaptı: "Her şeyim...Geçte olsa geldin ömrüm, huzurum, ailem, mutluluğum oldun...Her zaman dediğim gibi sana ‘’Gözlerimi bir kez açtın ve seninle kapatmak istiyorum.’’❣️

İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik
İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik
İyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik



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